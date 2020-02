Pescher Aschermittwoch : Großer Andrang zur Besichtigung im ehemaligen Gasthof Deuss

So kennen die Pescher den alten Gasthof Deuss noch. In wenigen Wochen soll an gleicher Stelle ein neues italienisches Restaurant eröffnen. Foto: Wiedner-Runo

Korschenbroich Im Vorfeld des traditionellen Pescher Aschermittwochs organisierte die CDU einen Ortstermin im Rohbau. Ende März soll die neue Gastronomie eröffnen.

Ende März soll hier ein italienisches Restaurant eröffnen. Ein Familienbetrieb zweier Cousins. Auf Anfrage unserer Redaktion will einer der künftigen Betreiber noch nicht zu viel vom künftigen Konzept preisgeben. Erst einmal müsse das Restaurant fertigwerden, sagt er. Die Pescher müssen sich also mit ihren Fragen noch ein wenig gedulden. Auch Türks, der wissen will, ob man an der Theke denn künftig auch wieder ein Glas Bier trinken könne.