Angebot in Korschenbroich Repair Café bietet Hilfe bei technischen Problemen

Am 15. Juni findet von 13 bis 17 Uhr das letzte Repair Café vor der Sommerpause statt. Es kehrt dafür zu seinem Ursprung zurück: ins Dionysiushaus, Hochstraße 26, nach Kleinenbroich. Hier hatte das Repair Café von „41352 – Einfach besser leben“ lange sein festes Zuhause. Erst seit 2020 geht es in Korschenbroich Jahr für Jahr auf Tour. 2024 wird das Repair Café neben Kleinenbroich auch in den Stadtteilen Herrenshoff und Korschenbroich ausgerichtet.