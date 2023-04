In der Korschenbroicher Ortsmitte Repair-Café kommt ins Pfarrzentrum St. Andreas

Wie groß das Interesse an den Angeboten des Repair Cafés der Initiative „41352 – Einfach besser leben“ ist, zeigte sich bei der letzten Veranstaltung in Herrenshoff. Über 40 Gäste zählten die Initiatoren, die sich zudem darüber freuten, seitdem drei neue Reparateure im Team zu haben. Offensichtlich schätzen immer mehr Menschen die Unterstützung, kaputte Produkte reparieren zu lassen. Gerhard Klein, Initiator des Repair Cafés, kennt die Finessen: „Oft erfordert es den meisten Aufwand, ein Produkt überhaupt erst einmal zu öffnen. Sichtbare Schrauben fehlen meist völlig. Da ist dann fast detektivische Arbeit erforderlich“, berichtet der erfahrene Bastler und IT-Spezialist. Einfacher geht es da bei der Linux Sonderschicht. Denn die Computer sind meist völlig in Ordnung. Nur das Betriebssystem lahmt oder wird nicht mehr unterstützt. Neben dem klassischen Repair Café und der Linux Sonderschicht bietet die Initiative „41352 – Einfach besser leben“ gemeinsam mit dem „Katholischen Forum für Erwachsenen- und Familienbildung“ zudem auch eine Beratung zu Android-Smartphones an. Am Samstag, 15. April, gastiert das Repair Café von 13 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum St. Andreas, Kirchplatz 2.