Anfang März in Herrenshoff Repair Café bietet Reparaturen und IT-Beratung

Zudem schauen sich die Aktiven des Repair Cafés auch andere Computerprobleme an. So erklären sie beispielsweise, wie man Smartphones länger nutzen kann. Nach Angaben von Oliver Sitt waren laut einer Umfrage im Februar 2022 82 Prozent aller Smartphones in Deutschland maximal zwei Jahre alt. Zudem würden jedes Jahr rund 1,5 Milliarden neue Smartphones produziert. Eine immense Verschwendung von Ressourcen, Energie und am Ende Berge von Elektroschrott – so die Initiative. Dabei könnten Smartphones – ähnlich wie Computer – meist deutlich länger genutzt werden. Freie Betriebssysteme könnten auf Smartphones installiert werden, die keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. Neben vielen Vorteilen für den Datenschutz ließen sich so Handys oft noch Jahre auf dem aktuellen Stand halten, erklärt Sitt.