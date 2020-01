Reaktion auf Bürgermonitor in Korschenbroich : Reiter fühlen sich zu Unrecht angegriffen

Korschenbroich In unserem Bürgermonitor vom 22. Januar beklagte eine Walkerin den schlechten Zustand der Wanderwege am Hoppbruch. Pferde seien hierfür verantwortlich. Simone Siepe muss sich solche Vorwürfe regelmäßig anhören.

Erst seit ein paar Monaten steht ihr Pferd in einem Korschenbroicher Stall. Seitdem muss Siepe sich bei ihren Ausritten in der Gegend immer wieder negative Kommentare anhören. „Zweimal in der Woche bestimmt“, sagt sie. Zudem sei sie mehrfach gefilmt worden. Ein Mann habe mit einer GoPro erst sie mit ihrem Pferd und dann den Boden hinter ihnen dokumentiert. „Da war klar, was das sollte“, sagt Siepe. Er habe zeigen wollen, wie ihr Pferd die Wege demoliere.

„Wir benutzen gerne die Reitwege“, sagt Siepe. Aber es gebe schlichtweg kein geschlossenes Reitwegenetz in Korschenbroich. Sie müsse also auch auf Fußgängerwege ausweichen. „Dabei nehme ich immer Rücksicht“, sagt Siepe. „Wenn wir in Gruppen unterwegs sind, gehen wir am Rand und im Schritt an den Passanten vorbei.“