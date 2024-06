Konzert in Korschenbroich Regionalkantor Sonnen sucht Sänger für den „Elias“

Zehn Jahre lang beschäftigte sich Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem Stoff zur Geschichte des biblischen Propheten Elias. 1846 wurde das vom Komponisten geschriebene Oratorium als eines seiner inzwischen bekanntesten Werke beim Birmingham Triennial Music Festival uraufgeführt. Am 1. Dezember wird Mendelssohn-Bartholdys Oratorium „Elias“ in der Korschenbroicher Pfarrkirche zu hören sein. Der St. Andreas-Chor gestaltet die Aufführung in Kooperation mit dem Kirchenchor von St. Katharina. In Willich findet das Konzert wenige Tage zuvor, am 24. November statt. „Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Dank der gemeinschaftlich umgesetzten Gestaltung haben wir die Möglichkeit, das Werk zweimal aufzuführen und darüber die Kosten zu senken. Beide Faktoren sind nicht zu vernachlässigen“, sagt Regionalkantor Martin Sonnen zur Zusammenarbeit mit Friederike Braun, Chorleiterin der Willicher Sangesgemeinschaft. Zudem genießen Kirchenmusikerin und Kirchenmusiker das Potenzial der großen Sangesgemeinschaft aus rund 50 Sängerinnen und Sängern von St. Andreas und etwa 25 weiteren Chormitgliedern aus der Nachbarschaft.