Weihnachtsgeschenke aus Korschenbroich : Geschenk-Ideen aus der Region für Last-Minute-Shopper

Pascalli Barrawasser, Inhaberin des Keramik-Malstudios an der Hindenburgstraße, gibt Keramik-Malkurse. Gutscheine dafür sind eine von verschiedenen regionalen Geschenkideen Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Präsente aus der Heimat gibt es reichlich. Dem Aufruf unserer Redaktion nach regionalen Geschenk-Ideen sind mehrere Händler gefolgt. Eine Auswahl.

Wer seine Weihnachtsgeschenke noch nicht besorgt hat, sollte sich sputen. Für die Lieferung von Online-Bestellungen dürfte es mittlerweile zeitlich knapp werden. Doch Last-Minute-Shopper werden in Korschenbroich fündig. Dem Aufruf unserer Redaktion nach regionalen Geschenk-Ideen sind mehrere Händler gefolgt. Eine Auswahl.

So hat die Bolten-Brauerei in Korschenbroich eine Borussia-Fan-Kiste im Angebot. Die Bierkiste im Design von Borussia Mönchengladbach gibt es in limitierter Auflage. Enthalten sind mit Gladbach-Logo und „Unzähmbar seit 1900“ etikettierte Flaschen mit Boltens Altbier sowie zwei Gladbach-Gläser.

Korschenbroich-Biergläser werden im Rathaus verkauft. Foto: Stadt

Biergläser hat neuerdings auch die Stadt Korschenbroich im Angebot. Die Kölner Stange mit Logo-Aufdruck der Stadt gibt es ab sofort an der Infotheke des Rathauses, Sebastianusstraße 1. Wie die Stadt mitteilt, ist die Auflage limitiert, der Logo-Aufdruck weiß-gefrostet und daher sowohl kratzfest als auch spülmaschinengeeignet. Das einzelne Glas kostet 2,50 Euro, den Karton mit zwölf Gläsern gibt es für 25 Euro.

Becher mit (Liebes-)Bekenntnissen für die Stadt Korschenbroich gibt es bei Konnertz Sicherheitstechnik. Foto: Konnertz

Kaffeebecher mit verschiedenen Korschenbroich-Bekenntnissen bietet das Unternehmen Konnertz Sicherheitstechnik in der Steinstraße 9 an. „Keep calm and go to Korschenbroich“, „Meine Stadt, Heimat, Liebe“ oder „I love Korschenbroich“ sind einige der Motive der Becher, die im Fenster ausgestellt sind.

Die Fan-Kiste in limitierter Auflage ist eine regionale Weihnachtsgeschenk-Idee der Bolten-Brauerei in Korschenbroich. Foto: Bolten-Brauerei

Das Verschenken kreativer Zeit in Form von Gutscheinen hat Pacalli Barrawasser im Angebot. Sie ist Inhaberin des „Keramik Malstudios“ an der Hindenburgstraße 26. Nach eigenen Vorstellungen und Ideen können Teilnehmer hier Teller, Tassen, Schalen und Deko-Artikel bemalen. „Dafür muss man kein Künstler sein, denn es gibt viele simple, aber effektvolle Techniken mit denen – auch ohne Vorkenntnisse – kreativ gearbeitet werden kann“, so Barrawasser.

Die „Schnapsidee“ aus Korschenbroich empfiehlt Hochprozentiges über die Feiertage. Foto: Markus Weber

Gutscheine empfiehlt auch Simone Gaube, die den „Kochtreff Farbenküche“, Am Brauhaus 10, betreibt. Hier gibt sie verschiedenste Schulungen und Kochkurse. Und für jene, die einen Thermomix besitzen, gibt es spezielle Kochkurse, um die Technik des Gerätes besser kennenzulernen. Neben Gutscheinen gibt es Zubehör und Kochutensilien.

Das noch recht junge Spirituosen-Geschäft an der Steinstraße 10 mit dem passenden Namen „Unsere Schnapsidee“ empfiehlt Hochprozentiges für die Feiertage: „Der Winter ist genau die richtige Zeit für einen Lord Calvert Whiskypunsch, der nach einem alten schottischen Hausrezept mit einem Drittel Scottish blended Whisky hergestellt ist. Der Whiskypunsch ist verzehrfertig und muß nur noch erhitzt werden“, so Inhaber Markus Weber.