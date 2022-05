Stadtradeln startet am 6. Mai : Regina Bongardt radelt als Klimastar

Regina Bongardt verzichtet drei Wochen auf das Auto. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Beruflich und privat möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das ist das Ziel des Stadtradelns, das am Freitag, 6. Mai, beginnt. Regina Bongardt tritt sogar als Klimastar an. Was sie sich vorgenommen hat.

Von Bärbel Broer

Am Freitag, 6. Mai, startet das Stadtradeln im Rhein-Kreis Neuss. Ziel ist, möglichst viele Fahrradkilometer zu schaffen für ein gutes Klima. Für Korschenbroich tritt Regina Bongardt sogar in der Sonderkategorie „Klimastar“ an. Bedingung: Sie darf 21 Tage lang kein Auto benutzen.

Dieses Experiment wagt nun die 35-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Schlich. Die Mutter von zwei Söhnen hat zwei unterschiedliche Räder zur Auswahl. Ihr Tourenrad möchte sie hauptsächlich für ihren täglichen Arbeitsweg nach Rheydt nutzen. Das Lastenrad kommt nachmittags zum Einsatz, wenn ihre Kinder mit an Bord sind.