Bauarbeiten in Korschenbroich Rechtsabbiegerspur zur Mühlenstraße wird fertiggestellt

Seit rund einer Woche läuft die sechste Bauphase im Knotenpunkt der Landesstraßen L382/L381/L31 in Korschenbroich. „Derzeit befinden wir uns in der sechsten von insgesamt sieben Bauphasen“, sagt eine Sprecherin bei Straßen.NRW auf Anfrage. Momentan werde die Rechtsabbiegespur der L 381 in die Mühlenstraße von Korschenbroich kommend ausgebaut. Parallel dazu werden die Verkehrsinseln an der Mühlenstraße sowie die Ampelanlage und der restliche Rad-/Gehweg an der Mühlenstraße hergestellt.