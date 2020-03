Auszeichnung : Raymond Opszalski für Lebenswerk geehrt

Raymond Opszalski bei der Prämierungsveranstaltung von Great Place to Work in Berlin. In der Hand hält er seineTrophäe. Foto: Gero Breloer

Korschenbroich Bei einer Preisverleihung in Berlin wurde der Korschenbroicher Raymond Opszalski mit einem Sonderpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis wurde von Great Place to Work verliehen.

Neben Opszalski wurde auch sein Düsseldorfer Arbeitgeber erneut ausgezeichnet. Die DIS AG gewann in der Kategorie der Unternehmen mit 501 bis 2000 Beschäftigten. Und erhielt für die erfolgreiche Teilnehme am Wettbewerb in mehr als zehn aufeinanderfolgenden Jahren zudem die Auszeichnung als „Trust Champion“ in Platin.