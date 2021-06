Im Ortszentrum von Korschenbroich : Defekter Rauchmelder löst Großeinsatz aus

Der Großalarm in der Nacht zu Dienstag im Ortszentrum in Korschenbroich erwies sich letztlich als harmlos. Foto: dpa/Martin Schutt

Korschenbroich Zwei Löschzüge, ein Drehleiterwagen sowie der Rettungsdienst waren in der Nacht zu Dienstag im Einsatz im Ortszentrum von Korschenbroich. Ein Feuer gab es aber nicht.

Großalarm in der Nacht mitten im Ortszentrum in Korschenbroich: Wie Feuerwehrchef Frank Baum am Dienstagmorgen auf Nachfrage erklärte, war ein Feuer in einem Geschäft im Hannencenter gemeldet worden. 34 Feuerwehrleute rückten gegen Mitternacht aus. „Es war aber nichts passiert“, sagte Baum. Ein defekter Rauchmelder hatte Alarm ausgelöst. Dieser sei abmontiert worden und die Freiwilligen Feuerwehrleute seien wieder abgerückt.