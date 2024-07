Nagetiere in den Ortsteilen Was ist aus dem Rattenproblem in Korschenbroich geworden?

Das Warnschild am Laternenpfahl direkt vor dem Rathaus ist längst verschwunden. Damit hatte die Stadt im Sommer 2023 vor dem ausgelegten Schädlingsbekämpfungsmittel gegen Ratten gewarnt. Seinerzeit waren zahlreiche Meldungen von Bürgern eingegangen, die die Nagetiere in allen Ortsteilen gesichtet hatten. In den sozialen Medien häuften sich Kommentare wie: „Jetzt laufen die Ratten schon über die Rheydter Straße.“ Andere sprachen bereits von einer „Plage“. Und „richtig dicke Ratten“ hatte eine Mutter zwischen Grundschule und Kita in Kleinenbroich gesehen. Wie sieht die Situation aktuell aus? Unsere Redaktion hat bei der Verwaltung nachgefragt.