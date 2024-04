Flüchtlingsunterkunft in Korschenbroich Rat vertagt den Beschluss zum geplanten Bürgerbegehren

Venten empfiehlt daher, den ursprünglich vorgesehen Beschluss von der Tagesordnung zu nehmen. „Sie alle kennen das Dokument nicht. Daher ist keine Abstimmung möglich“, sagt er an die Ratsmitglieder gewandt. Doch diese sehen es zum Teil kritisch. So will Albert Richter (SPD) wissen: „Wenn wir heute verschieben, kommt das Bürgerbegehren erst in zwei, drei Monaten in den Rat? Gibt es die Möglichkeit, das zu beschleunigen, indem wir eine Sonderratssitzung einberufen?“