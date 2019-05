Dritte Runde in Korschenbroich : Rat stimmt Lärmaktionsplan zu

Dritte Runde in Korschenbroich

Korschenbroich Die Umsetzung erster Maßnahmen in Korschenbroich wird erst 2020 möglich sein. Die Lärmschwerpunkte sind derweil dieselben geblieben.

Was die Erstellung und Ausarbeitung angeht, so ist die 3. Runde des Lärmaktionsplans für die Stadt Korschenbroich nun abgeschlossen. Der Rat der Stadt stimmte in seiner vergangenen Sitzung dem Entwurf abschließend zu, die aktuelle Version wird nun auch auf der Homepage der Stadt veröffentlicht und damit für die Öffentlichkeit digital einsehbar sein. Zudem wird das Amt für Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung ein Druckexemplar haben.