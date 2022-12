Änderung der Gebührensatzung Rat beschließt neue Abwassergebühren

Hätte die Stadt nicht gerade nach dem Landtagsbeschluss ihre Ratssitzung gehabt, so hätte dieser Punkt in einer Sondersitzung abgehandelt werden müssen. Durch die punktgenaue Landung ist der Stadt aber nicht nur dies erspart worden. Wenn die Stadt ihre Gebühren nicht angepasst hätte, für den Fall schilderte der Beigeordnete Georg Onkelbach, was dann passiert wäre. „Da hätte es von jedem der Abgabepflichtigen eine Flut von Einsprüchen gegeben. Jeder, der einen solchen Bescheid bekommt, der auf einer anderen Kalkulationsbasis basiert, wird versuchen, den Bescheid nicht rechtskräftig werden zu lassen.“ Die Stadt werde es dann mit Tausenden von Einsprüchen zu tun haben. „Das müssen wir unter allen Umständen verhindern“, sagte Onkelbach im Betriebsausschuss. Der Landesgesetzgeber helfe den Kommunen, aus der Misere einer nicht geklärten Rechtslage, herauszukommen.