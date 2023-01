Veranstaltung auf dem Rittergut Birkhof Mehr als 1000 Tiere bei der Kaninchen-Schau in Lüttenglehn

Die höchsten Auszeichnungen gingen nach Heinsberg und Alpen: Über die Franz-Jacobs-Erinnerungsmedaille, die jeder Züchter nur einmal in seiner Laufbahn bekommen kann, freute sich die Zuchtgemeinschaft Bordahn aus Heinsberg. Ihr Kaninchen der Rasse Alaska erreichen 388,5 Punkte, gefolgt von Herbert Elbers aus Alpen. Er war mit seinen Zwergwiddern überdurchschnittlich erfolgreich: Sie wurden mit 388 Punkten bewertet. Den Rheinlandpokal, so heißt der Wettkampf der Kreisverbände, sicherte sich der Kreisverband Heinsberg. Der Präsident des Zentralverbandes der deutschen Rassekaninchenzüchter Bernd Graf weiß, dass es viele Gründe gibt, Kaninchen zu züchten: Da ist zum einen der Erhalt der Rassen. „Aber Kaninchen haben auch sehr wertvolles Fleisch, das nur ein Drittel des Fettgehalts von Schweinefleisch hat“, sagte der Züchter-Präsident. Hinzu komme der gesellschaftliche Zusammenhalt. Und er hob hervor, dass die Schauen mittlerweile wieder besser besucht werden. Dass in Lüttenglehn weniger Tiere als vor der Pandemie zu sehen waren, mag auch an einem Großevent am letzten Januar-Wochenende liegen: Zur Bundeskaninchenschau in Kassel werden über 8000 Tiere erwartet.