Schau von 2000 Kaninchen in Korschenbroich Rassekaninchenzüchter präsentieren ihre Tiere im Rittergut Birkhof

Am Samstag ist die Schau von 8 bis 17 Uhr, am Sonntag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Insgesamt 1745 Rassekaninchen aus unterschiedlichen Rassen und Farbenschlägen vom Deutschen Riesen bis zum Farbenzwerg werden präsentiert. Darunter befinden sich nach Angaben von Detlef Beckers, Vorsitzender des Rheinischen Rasse-Kaninchenzüchtervereins, die verschiedensten Haar- und Fellarten. So seien unter anderem Normalhaarrassen, Kurzhaarrassen und auch Langhaarrassen wie beispielsweise bei Angorakaninchen vertreten.