Rassegeflügelzüchter aus Korschenbroich : „Meine Hühner und Hähne sind nicht alle Topmodels“

Heinz Werner Metzer züchtet Rassegeflügel. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Erneut muss die traditionelle Ausstellung der Rassegeflügelzüchter Anfang Januar in Korschenbroich ausfallen. Wieso die Züchter trotzdem nicht aus der Übung gekommen sind.

Eigentlich wäre am kommenden Wochenende, 8. und 9. Januar, das erste große traditionelle Event in der Stadt gewesen: die Ausstellung des Allgemeinen Rassegeflügelzuchtvereins Korschenbroich 1925 in der Turnhalle der Grundschule. Doch bereits am 21. November hatte der Verein entschieden, die Ausstellung Pandemie-bedingt zum zweiten Mal ausfallen zu lassen. Wie verkraftet der Verein diese Einschränkungen? Der Vorsitzende Heinz Werner Metzer gibt sich gelassen. Er setzt auf 2023.

Die Geflügelzüchter im Rhein-Kreis Neuss sind im nunmehr vergangenen Jahr so gut wie gar nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Es gab aber einige Veranstaltungen. Die wurden aber bewusst nicht beworben, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Mitte November war die Ausstellung vom Rassegeflügelverband Niederrhein-auf dem Rittergut Birkhof. Claudia Metzer, Ehefrau des Vereinsvorsitzenden und zugleich stellvertretende Landesverbandsjugendleiterin, holte mit einer Zwerg-Wyandotte schwarz, 96 Punkte und damit die Note hervorragend – nur ein Tier war besser. Für jene mit weniger Geflügelkenntnissen: dabei handelt es sich um ein Zwerghuhn.

Der stellvertretende Vorsitzende des Korschenbroicher Rassegeflügelzuchtvereins, Dirk Philippen, durfte sich über die Landesverbandsmedaille freuen. In Glehn gab es Anfang Oktober eine kleine Schau, die nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hatte. Dasselbe galt für Garzweiler. Die traditionelle Ausstellung der Rassegeflügelzüchter in Büttgen war allerdings ausgefallen.

Heinz Werner Metzer bereut die Entscheidung, die Ausstellung in diesem Jahr ausfallen zu lassen, nicht: „Wir wären auf Kosten sitzengeblieben, wenn wir sie kurzfristig hätten absagen müssen.“ Vor allem die Medaillen und Pokale gehen ins Geld. Und da ist noch ein ganz anderer Aspekt: die Vogelgrippe. „Im Paderborner Raum sowie in den Kreisen Kleve und Wesel herrscht bereits eine Stallpflicht“, weiß der 58-Jährige. Der Korschenbroicher Rassegeflügelzuchtverein hat in den Zeiten der Pandemie keine neuen Mitglieder werben können, ein Mitglied ist während dieser Zeit ausgetreten, ein anderes verstorben. Zurzeit hat der Verein 16 Mitglieder.