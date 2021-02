Corona-konformes Sportprogramm vom TV Glehn : Turnverein Glehn veranstaltet QR-Code-Rallye für Familien

Korschenbroich Der Glehner Turnverein hat sich für seine mehr als 1700 Mitglieder ein besonderes Angebot ausgedacht: die erste QR-Code-Familienrallye. Angesprochen sind insbesondere Familien mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren.

Linnenbrügger freut sich: „Der Rallye steht also nichts im Wege.“ Insbesondere für jene, die in den vergangenen Tagen bei viel Schnee die Rallye mitgemacht hätten, sei dies ein einmaliges Erlebnis gewesen.

Mit dem QR-Code-Reader – in neueren Smartphones vorinstalliert oder in älteren Geräten als App downloadbar – werden die QR- Codes über die Kamera beziehungsweise die App ausgelesen. So erhalten die Teilnehmer an jeder Station konkrete Anweisungen, was zu tun ist.