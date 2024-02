Rentner aus Korschenbroch studiert Geschichte und Kunstgeschichte Mit 66 Jahren fängt Schütze Ralf Heinrichs das Studium an

„Ich bin ein Streber geworden“, gibt der 66-jährige Ralf Heinrichs zu. „Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt, ich war noch nie so ehrgeizig in meinem Leben“, fügt er strahlend hinzu und erzählt voller Begeisterung über sein kürzlich begonnenes Studium der Geschichte und Kunstgeschichte. Nicht als Gasthörer, sondern als ordentlicher Student ist er an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eingeschrieben.