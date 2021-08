Nachholkonzerte im alten Brauhaus in Liedberg : „Räuber“-Konzerte bei Vennen auf April verschoben

Die „Räuber“-Konzerte im alten Brauhaus werden verschoben. Foto: Kandzorra, Christian

Liedberg Die beiden geplanten „Räuber“-Konzerte in der Gaststätte Vennen in Liedberg am Freitag, 17. und Sonnabend, 18. September, müssen erneut verschoben werden. Ersatztermine gibt es aber bereits.

Am Freitag und Sonnabend, 8. und 9. April, sind die Nachholkonzerte geplant.Das teilte das alte Brauhaus mit. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Eintrittskarten bleiben gültig. Vennen hofft, dann die Stehkonzerte durchführen zu können.

„Mit Nachfrage bei unserer zuständigen städtischen Behörde können wir keine Planungssicherheit nach Vorlage eines aktuellen Hygienekonzeptes zur Durchführung der beiden angesetzten Konzerte im Vennen’s Brauhaus Bankettsaal erhalten“, heißt es als Begründung, warum die geplanten Konzerte im September nicht möglich sind. Diese Innenraum-Events mit zahlreichen Menschen ohne Mindestabstand und ohne Masken seien aktuell sehr bedenklich umzusetzen.

Ein Steh-Event wie es bisher in der Größenordnung im alten Brauhaus üblich war, sei nicht möglich. Das Konzert sei aktuell nur mit viel geringerer Personenanzahl, mit Maskenpflicht während des Abends, aktuellem Negativ-Testnachweis und mit Bestuhlung möglich. Dies widerspreche aber wiederum der Geselligkeit und Charakter des musikalischen Konzertabends.

Zudem sei der Eintrittspreis über die Personenanzahl vorher kalkuliert und umgelegt worden, um Gage und Gesamtkosten wirtschaftlich rechnen zu können. „Wir können unter diesen Umständen zum heutigen Zeitpunkt nicht für ihre Gesundheit und eine sichere Durchführung im September garantieren“, erklärt die Gaststätte Vennen weiter.