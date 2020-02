Antrag im Korschenbroicher Bauausschuss : Radwege im Hoppbruch sollen ausgebessert werden

Eindrücke aus dem Hoppbruch an Haus Horst. Foto: Thomas Grulke

Korschenbroich Laut CDU und SPD ist es nicht so einfach mit dem Rad im Wald unterwegs zu sein. Die Wege sind schlecht, die Beschilderung reicht nicht aus. Das sahen im Bauausschuss nicht alle genauso.

Im Hoppbruch sorgen nicht nur – je nach Lesart – Reiter und Spaziergänger für gegenseitigen Ärger. Auch für Radfahrer sind die Wege dort problematisch. So steht es zumindest in dem gemeinsamen Antrag „Ausbau und Instandhaltung des Radwegenetzes zwischen den Ortsteilen Liedberg, Pesch und Korschenbroich“ der CDU- und SPD-Ratsfraktionen, der zuletzt im Bauausschuss besprochen wurde.

„Die Wege im Hoppbruch sind wichtige und intensiv genutzte Verbindungen für Fußgänger, Radfahrer und Naherholungssuchende“, heißt es in dem Antrag. Auf einer beigefügten Karte hatten die Fraktionen beschädigte Abschnitte ausgewiesen. Diese Teilstücke seien instand zu setzen, so CDU und SPD. Auch die Beschilderungen an den Kreuzungen seien zu prüfen. „Vor allem für Ortsunkundige ist es schwer sich dort zu orientieren“, sagte Stefan Schramke (SPD).