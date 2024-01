Kriminalität in Korschenbroich Unbekannte stehlen roten Radlader

Bislang unbekannte Täter haben einen roten Radlader vom Typ Weidemann Hoftrac 1160 in Kleinenbroich gestohlen. Das Fahrzeug war laut Polizeiangaben in einem als Lager genutzten Zelt auf einem Feld an der Jan-van-Werth-Straße abgestellt worden. Unbekannte haben es zwischen Donnerstag, 25. Januar, 16 Uhr, und Dienstag, 30. Januar, 17 Uhr, entwendet.