69-Jährige Korschenbroicherin schwer verletzt : Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen

Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die Ermittlungen zu einem Unfall aufgenommen, bei dem zwei Radfahrerinnen in Korschenbroich zusammengestoßen waren. Eine Frau (69) wurde dabei schwer verletzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Zwei Radfahrerinnen – 77 und 69 Jahre alt – sind am Mittwochnachmittag zusammengestoßen. Eine der Frauen wurde dabei schwer verletzt.

Korschenbroich (bb) Zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen kam es am Mittwochnachmittag, 29. Dezember. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 77-jährige Radfahrerin von ihrem Hausgrundstück auf die Adolph-Kolping-Straße, als von rechts eine 69-jährige Frau, ebenfalls auf einem Rad, ihren Weg kreuzte. Die 69-jährige Korschenbroicherin befuhr gegen 14.30 Uhr die Adolph-Kolping-Straße in Richtung Kirche. Es kam zum Zusammenstoß beider Frauen, bei dem sich die 69-Jährige schwer verletzte. Die 77-Jährige blieb nach ersten Informationen unverletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.