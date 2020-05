Ausstellung in Raderbroich : Künstlerin zeigt Skulpturen hinterm Gartenzaun

Ein Überblick über aktuelle Kunstwerke, die in Raderbroich zu sehen sind. Foto: Sonja Kreutzer

Korschenbroich In Raderbroich lassen sich trotz Kontaktsperre die Arbeiten der Bildhauerin Sonja Kreutzer begutachten. Im heimischen Garten stehen unter anderem ihre neuesten „Leylas“. Auch kleine Unikate werden verkauft.

Viele Künstler sind in diesen Corona-Wochen virtuell unterwegs, sie zeigen in den sozialen Medien ihre Gemälde und Skulpturen oder stellen Videos ihrer musikalischen Kunst ein. Die Arbeiten der Holzbildhauerin Sonja Kreutzer bleiben dagegen ganz real zu sehen. Auch sie selbst ist bei ihrer Arbeit zu erleben – beides mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand. Ein Gartenzaun macht’s möglich. Seit zwei Wochenenden läuft bei Sonja Kreutzer in Raderbroich 185 die „Gartenzaunausstellung“.

„Zu Beginn der Corona-Pandemie war ich erstmal geschockt“, erzählt die ausgebildete Baumschulmeisterin. Aber dann siegte ihr positives Denken und sie begann mit ihren „Leylas“, die an tanzende Frauen (wenn auch ohne Kopf) erinnern. Sie sind aus einer etwa 40 Jahre alten Leyla-Zypresse gearbeitet, die einen besonderen Wuchs hat. „Man kann so schön mit den Formen spielen“. Die Leylas sind bunt – was für bearbeitete Pappelscheiben oder die Buchenarbeiten von Kreutzer ungewohnt ist. „Jetzt muss das mal bunt sein“, sagt sie. „Mir macht es gute Laune und den Menschen, die sie sehen, auch.“

Sehen kann man die Leylas und viele andere Arbeiten hinter dem Gartenzaun von Kreutzer. Dort stellt sie sie an trockenen Wochenenden auf, ebenso wie die „Kleinholzkiste“, aus der sich Interessierte für je zehn Euro Unikate wie kleine Holzfische, Blumenväschen und anderes mitnehmen können. Auch die „Kreativ-Wundertüten“ mit Anleitungen zum eigenen Tun ihrer Viersener Kollegin Dagmar Reichel werden angeboten.

Die Holzbildhauerin wird ihre Wochenenden am Zaun arbeitend verbringen: Ihre Werkbank trägt sie dann nach draußen und wer Fragen zu ihrem Arbeitsprozess hat, dem antwortet sie gerne. Sonja Kreutzer überlegt, in den kommenden Monaten auch andere Kollegen zu den Gartenzaunausstellungen einzuladen.

Ab Mai kooperiert sie außerdem mit dem Alten Brauhaus am Raderbroich 13. Unter dem Motto „Raderbroich für Leib und Seele“ macht der Pächter des Brauhauses bei sich Werbung für Kreutzers Kunst und Kreutzer an ihrem Zaun Werbung für Sven Nowackis Speisen und Kaffee und Kuchen to go.