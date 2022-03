Quartett „Klaro!“ im Sandbauernhof in Korschenbroich : Kerniger Groove und zündender Swing beim Jazz-Café

Liedberg Im Sandbauernhof in Liedberg trat das Quartett „Klaro!“ auf. Der amerikanische Jazz-Pianist war wegen einer Corona-Infektion nicht dabei. Für ihn sprang der deutsche Kollege Thomas Rückert ein. Es wurde ein leidenschaftlicher Jazz-Abend voller Lebenslust.

40 Jahre alt Linde am Sandbauernhof in Liedberg gefällt

Baum in Liedberg wurde zur Gefahrenquelle : 40 Jahre alt Linde am Sandbauernhof in Liedberg gefällt

Die Darbietung mit ideenreichen Improvisationen wechselte zwischen Zurückhaltung und ausdrucksstarken Entwicklungen. Als das Spiel zu verlöschen schien, tauschte Strassmayer die Flöte gegen das Saxofon. Das Quartett steigerte erneut ins expressive Spiel mit solistisch herauswachsenden Sequenzen. Der Einstieg zum anschließenden Blues geriet zum feinsinnigen Dialog zwischen Saxofon und Kontrabass. Der Schlagzeuger hielt sich raus, fühlte sich allenfalls durch ein dezentes Mitklatschen ein. Ansonsten war er in seiner Spielfreude nicht zu bremsen. Nach einem ersten Auftritt in Liedberg habe er die Tage gezählt, bis er wieder in diesem „beautiful house“ auftreten könne, behauptete der New Yorker.