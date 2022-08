Spielerisches Training im Haus Tabita : Abschluss als Gedächtnistrainerin im Seniorenheim

Kleinenbroich Zum Abschluss ihrer Ausbildung zur ganzheitlichen Gedächtnistrainerin haben die sechs Teilnehmerinnen im Seniorenzentrum Haus Tabita verschiedene Übungen mit den Bewohnern gemacht. Die Schwierigkeitsgrade waren recht unterschiedlich.

Beate Belau und Petra Jahr arbeiten im Haus Tabita. Und sie leiten den Kurs Gedächtnistraining der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich. Die Teilnehmerinnen hatten jetzt die Gelegenheit, ihr Können praktisch umzusetzen. Im Kleinenbroicher Altenheim führten sie die Bewohner spielerisch an das Thema Gedächtnistraining heran.

Renate Ernst, die früher in Liedberg lebte, war eine der beteiligten Seniorinnen. Die 87-Jährige fand den Parcours „sehr interessant und unterhaltsam“. Auch Maria Iven stellte sich der Herausforderung. Obwohl sie mit ihren 99 Jahren die Älteste war, hatte auch sie ihre Erfolgserlebnisse. Die Absolventinnen des VHS-Kurses hatten sich einiges einfallen lassen, damit es den Senioren nicht langweilig wurde.

Bärbel Rohaus arbeitete früher als Projektmanagerin. Was sie aus dem Kurs für sich persönlich mitgenommen hat: „Ich bin jetzt flexibler im Denken geworden“, sagte die 59-Jährige. An ihrem Tisch mussten die Senioren aus bunten und bunt zusammengewürfelten Buschstaben Wörter bilden. Petra Tietz aus Duisburg arbeitet in einer Kirchengemeinde, wo sie sich auch um Senioren kümmert. Werner Spangenberg gehörte zu denen, die den Parcours jetzt durchliefen.