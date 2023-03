Tötungsdelikt in Korschenbroich Ehefrau erstochen – Prozess wegen Totschlags wird eröffnet

Nach einem Streit soll ein 52-jähriger Deutscher mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine Ehefrau am 4. September 2022 eingestochen haben. Die Stichverletzungen im Brustbereich, am linken Oberarm und am mittleren Rückenbereich waren so schwer, das die 48-Jährige noch in der gemeinsamen Wohnung starb. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, und am Dienstag, 7. März, wird das Verfahren wegen Totschlags vor dem Landgericht Düsseldorf eröffnet. Dies geht aus der Vorschau des Landgerichts hervor.