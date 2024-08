„Hallo Nachbarn“ in Korschenbroich Neues Projekt für mehr Teilhabe älterer Menschen

„Sie sind freundlich und hilfsbereit – und mobil“, sagt er. So ist seine Idee entstanden, beide Seiten zusammenzubringen. Dazu möchte er die kleineren Ortsteile in sinnvolle „Zellen“ – beispielsweise Straßenzüge – einteilen. Ideal sei, wenn in möglichst jeder „Zelle“ ein Mensch wohne, der gut vernetzt sei in seinem „Veedel“. Solche Ehrenamtler sollten zwei Listen führen: mit hilfsbereiten und hilfebedürftigen Nachbarinnen und Nachbarn.