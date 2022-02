Entscheidung im Rat der Stadt Korschenbroich : Progress-Flagge wird am 17. Mai gehisst

Aktuell sind diese Flaggen vor dem Korschenbroicher Rathaus gehisst. Bislang hat der Bürgermeister darüber entschieden, welche Fahnen wehen und sich dafür an der Fahnenverordnung des Landes NRW orientiert. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die SPD-Fraktion hatte den Antrag dazu gestellt und in der Sitzung noch nachgelegt. Bislang konnte der Bürgermeister über Fahnenfragen bestimmen. Das ändert sich nun generell. Künftig ist eine Mehrheit im Stadtrat dafür notwendig.

Wenn vor dem Rathaus in Korschenbroich Fahnen gehisst werden, dann betrifft das in jedem Jahr etwa den 9. Mai mit der Europaflagge oder den 23. August mit der Landesflagge in Erinnerung an die Gründung von Nordrhein-Westfalen. Neben den offiziellen Terminen können Gemeinden auch nicht hoheitliche Flaggen wie etwa eine Regenbogenfahne vor dem Rathaus flattern lassen. Und da der Bürgermeister Hausrecht für das Rathaus hat, entscheidet er auch, welche Fahne vor der Korschenbroicher Verwaltung außerhalb der offiziellen Beflaggung hängen darf. So war das bislang. Nun aber hat der Stadtrat entschieden, dass er in Zukunft über jeden Fahnenwunsch selbst entscheiden möchte.

Ausgangspunkt war ein Antrag der SDP-Fraktion. Die wollte, wie es ihr Fraktionsvorsitzender Marcel Knuppertz erläuterte, jeweils am 17. Mai zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter und Transphobie die sogenannte Progressfahne hissen zu lassen. Diese Fahne ist eine Variation der originalen Regenbogenfahne. Sie enthält einen Keil, der symbolisiert, dass es mehr Aufmerksamkeit für betroffene Menschen geben soll. Da es deutschlandweit zehn Prozent der Bevölkerung betreffe, „sind es in Korschenbroich mehr als 2000 Menschen“, sagte Knuppertz. Die Fahne vor dem Rathaus solle zeigen, „dass die Stadt hinter diesen Menschen steht“.

In Düsseldorf hing die Progress-Flagge bereits 2021. Foto: Christoph Schroeter

Info „Geboten oder wünschenwert“ Vorschriften In der NRW-Verwaltungsvorschrift ist das Setzen von nichthoheitlichen Fahnen zulässig, „sofern dies aus örtlicher Veranlassung geboten oder wünschenswert erscheint.“ Finanzierung Die neue Fahne am 17. Mai soll über das Budget der laufenden Verwaltung gesichert werden.

Bürgermeister Marc Venten erinnerte an die Fahnenverordnung des Bundes und des Landes. Sie lege fest, an welchen Tagen welche Fahnen an öffentlichen Gebäuden gehisst werden müssten. In der Stadt Korschenbroich hänge man neben den Europa-, Bundes- und Landesflaggen auch die Fahne der Stadt an den Mast am Rathaus. „Wir haben bis heute Anfragen, ob dort auch andere Fahnen aufgehängt werden könnten, mit Hinweis auf die Flaggenverordnung abgelehnt“, so Venten. Das sei auch stets akzeptiert worden. „Wenn wir jetzt von dieser grundsätzlichen Haltung abweichen, würde ich als Behördenleiter nicht mehr begründen können, warum ich Flaggen abgelehnt habe.“ Hinzu komme die Frage, wie künftige Anträge zur Beflaggungsfrage behandelt werden sollten. „Daher muss ich an dieser Stelle Bedenken anmelden, aber der Rat kann natürlich anders entscheiden“, so Venten. Und dies tat der Rat dann auch.

Nachdem Jörg Pesch erklärt hatte, dass die Bündnisgrünen schon immer für Vielfalt und Gleichstellung stehen, wies Albert Richter (SPD) darauf hin, dass einem Hissen der Progressfahne in den Verwaltungsvorschriften des Landes nichts im Wege stehe. Auch Thomas Siegers (CDU) sagte, dass nichts gegen die von der SPD beantragte Flagge spreche. Denn es gehe um Toleranz – ein wichtiges Thema. In der CDU-Faktion könne jedoch jeder frei entscheiden, wie er zu dem Antrag stehe.