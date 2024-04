Brauchtum in Korschenbroich Das wird sich bei Unges Pengste 2024 ändern

Schützenwesen hat viel mit Tradition zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass Althergebrachtes unantastbar ist. Ganz in diesem Sinne wird es beim Schützen- und Heimatfest Unges Pengste in Korschenbroich dieses Jahr einige Änderungen geben. So beginnt zum Beispiel das Schützenfest auf dem Matthias-Hoeren-Platz bereits am Freitag, 17. Mai, klingt dafür aber bereits am Dienstag, 21. Mai, nach Pfingsten aus. Das wurde auf der gemeinsamen Generalversammlung der St. Sebastianus Bruderschaft und der St. Katharina Junggesellenbruderschaft im Ratssaal verkündet.