Brauchtum in Korschenbroich Wie die Schützen dieses Jahr in Pesch feiern

Das Schützenfest startet am Samstag mit dem offiziellen Einböllern um 14 Uhr an der Königsresidenz am Pfarrheim, An der Kapelle, dem Errichten des Kirmesmai am Festzelt und dem ersten Festumzug durch den Ort. Nach der anschließenden Parade, die um 16 Uhr vor der Marienkirche auf der Pescher Straße stattfindet und in diesem Jahr wieder von der Königin und ihren Ministerinnen mit abgenommen wird, folgt der Zapfenstreich an selber Stelle. Der erste Tag endet in diesem Jahr mit dem Ehrentanz im Festzelt mit der Band „Farbton“.