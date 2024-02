Jugendfreizeitstätte in Korschenbroich Volles Programm in beiden Wochen der Osterferien

In der zweiten Ferienwoche geht es zunächst am Dienstag, 2. April, in den Freizeitpark Walibi in Belgien. Start ist um 8 Uhr am Gymnasium Korschenbroich mit dem Reisebus, Rückkehr ist gegen 20 Uhr geplant. In dem Teilnahmebeitrag von 30 Euro sind der Eintritt für den Park und der Bustransfer enthalten. Es können bis zu 40 Teilnehmer mitfahren.