Lebendiger Adventskalender : Programm der Heimatfreunde Glehn

GLEHN Bis zum Jahresende sind es keine zwei Monate mehr. Die Heimatfreunde Glehn haben bis dahin noch etliche Termine. Die Krippenausstellung sowie der „Lebendige Adventskalender“ sind einige der Höhepunkte.

Der Terminkalender der „Heimatfreunde Glehn“ ist bis Ende des Jahres gut gefüllt: Am Donnerstag, 10. November, ist Martinsabend ab 19 Uhr in der Gaststätte „Alt Glehn“. Am Dienstag, 22. November, gibt es in Glehn bis 22 Uhr die „Late Night Shopping“. Der Stand der Heimatfreunde ist in der Einfahrt neben „Obst und Gemüse Becker“ auf der Hauptstraße zu finden. Wer seine Krippe für die Krippenausstellungen des Vereins im Museum vom Glehner „Alten Rathaus“ zur Verfügung stellen möchte, wird gebeten, sich bis zum 18. November bei Joachim Schröder anzumelden unter: 0160 95980404. In diesem Jahr ist die Krippenausstellung am Samstag, 26. November, von 14 bis 17 Uhr und Sonntag, 27. November, von 11 bis 17 Uhr.