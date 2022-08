Mundart-Mafia aus Korschenbroich : Ein Probenbesuch bei den Korschenbroicher Mundart-Ladys

Korschenbroich Treffpunkt ist der Garten der Familie Otten. Dort wird mit Herzblut diskutiert und gesungen. Die Darstellerinnen versprechen, auch dem Ruf der Mundart-Mafia gerecht werden zu wollen.

Zweimal mussten die Mundart-Spezialistinnen wegen Corona ihr Programm verschieben. Nun fehlt krankheitsbedingt der Pianist. Doch das ficht das entschlossene Sextett nicht an. Uschi Jansen, Martina Golombek, Susanne Zandonella, Uschi Knoche, Andrea Otten und Sabine Stefes gehen davon aus: Rechtzeitig vor den Aufführungen am Freitag und Samstag, 5. und 6. August, im Pfarrzentrum wird Josef Nowak wieder fit sein.

Also wird an diesem Abend im Garten der Familie Otten ohne Begleitung gesungen. Oft reichen ohnehin wenige Zeilen und Strophen, um sich über mögliche Varianten in musikalischem Vortrag und Aussprache auszutauschen. In Vorbereitung auf den Mundart-Abend lassen die Korschenbroicherinnen, die auch dem Karneval der kfd angehören, den hiesigen Dialekt charmant aufblitzen. Der Eifer signalisiert, dass vermutlich bis zuletzt an optimalen Übergängen zwischen Vorträgen und Musik gefeilt wird.