St. Andreas Korschenbroich : Die Primiz des Philipp Schmitz

Korschenbroich Der Korschenbroicher feierte seine erste Messe in seiner Heimatpfarre St. Andreas.

Eine stattliche Eskorte an geistlichen Würdenträgern, darunter Domkapitular Monsignore Gregor Huben, Schützen und Messdiener begleiteten den neu geweihten Priester Philipp Schmitz auf seinem Weg zum Altar in St. Andreas. Hier ist seine Heimatpfarre, hier feierte der junge Geistliche eine Woche nach der Priesterweihe im Aachener Dom Primiz. Viele waren gekommen: darunter Korschenbroicher, die den heute 30-Jährigen als Messdiener an St. Andreas erlebten, und Gläubige der Gemeinde Aachen-Brand, wo Schmitz als Diakon wirkte. „Es ist für uns eine große Ehre, dass einer von uns sich auf den Weg gemacht hat, um sich in den Dienst nehmen zu lassen. Ich bitte dich, lieber Philipp, die Messe feierlich zu eröffnen“, forderte Pfarrer Marc Zimmermann den jungen Geistlichen auf. „Ich freue mich, mit euch zu feiern, meine Primiz und den Dreifaltigkeitssonntag“, wandte sich der Primiziant an die Gemeinde. Als Primiz-Spruch hatte er die Worte aus Paulus’ Brief an die Korinther gewählt: „Was hast du, das du nicht empfangen hättest?“