Ein Mann Gottes, der alle Musicals liebt und kennt Musical-Priester singt am liebsten laut mit

Der Korschenbroicher Priester Hermann-Josef Schagen war noch nie in New York. Davon kann er ein Lied singen. Denn das gleichnamige Musical gehört zu seinen Lieblingsmusicals, und das will etwas heißen: Denn der 68-Jährige ist ein erklärter Musicalfan- und -experte. „Wenn dat Trömmelche jeht“, muss er raus aus seiner gemütlichen Wohnung an der Brauereistraße. Dann geht es regelmäßig nach Hamburg oder in andere Großstädte zu den Musicalaufführungen. Nur einmal im Jahr würde der erklärte Wahl-Korschenbroicher nicht einmal für Freikarten für eine Musicalpremiere seine Heimat verlassen: „Unges Pengste weiß ich, hier gehör‘ ich hin. Vergangenes Jahr wollte ich einmal im Leben ausprobieren, wie es ist, Pfingsten nicht in Korschenbroich zu sein. Da hab‘ ich dat arme Dier gekriegt“, sagt Schagen, der diesmal auf der Ehrentribüne, im Festzelt und überall wieder mit dabei sein und hier und da auch laut mitsingen wird. Wie bei den Musicals!