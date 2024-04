Premierenlesung in Korschenbroich Das Leben von Adenauers zweiter Frau Gussie als Roman

Zu Beginn des Romans „Gussie“ entführt Christoph Wortberg seine Leserschaft an das Sterbebett seiner Hauptfigur, die Rückschau hält. „Als Gussie 1948 starb, war das Dritte Reich vorbei – wenn auch noch nicht in allen Köpfen – und die neue Zeit hatte noch nicht begonnen“, so der Autor. Und doch betont er zur Lesung im Seniorenzentrum Azurit, sein Buch sei kein depressives, kein negatives Buch.