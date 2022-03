Musik in Korschenbroich : Solo für Internationalen Orgelwettbewerb

Korschenbroich Im 13. Durchlauf fand der Internationale Orgelwettbewerb erstmals ohne Juroren-Konzerte statt. Regionalkantor Martin Sonnen lobte das künstlerische Niveau der Kandidaten.

2020 und 2021 war die Orgelwoche wegen Corona abgesagt worden, beim zweiten Mal im Komplettpaket mit dem Wettbewerb. Mit einem Jahr Verzögerung traten die Interpreten aus Österreich , Deutschland, Russland , Tschechien , Polen und Südkorea in der ersten Runde mit einem von der Jury vorgegebenen Pflichtprogramm an. Die Finalisten stellten sich in der öffentlich zugänglichen zweiten Runde mit einem selbst zusammengestellten Programm von etwa 25 Minuten vor. Das sollte jeweils drei Werke aus drei Epochen enthalten.

Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Korschenbroich wissen müssen

Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Korschenbroich wissen müssen

Den ersten Preis errang Niklas Jahn, der in Mainz studiert hat und nun ein Aufbaustudium in Freiburg absolviert. Die Russin Nataliya Abryutina, Studentin in Lübeck, landete auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Münchnerin Laura Schlappa. Wegen der insgesamt hohen Qualität vergab die Jury ausnahmsweise einen Sonderpreis. Der Österreicher Stephan Pollhammer, Student am Mozarteum Salzburg, wurde für die beste Interpretation der Ouvertüre aus dem Oratorium Paulus ausgezeichnet. „Besser hätte man dieses Stück nicht spielen können. Pollhammer lag nur ganz knapp hinter dem dritten Platz“, erklärt Sonnen.