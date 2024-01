Neue Heimat in Korschenbroich „Es würde den Leuten gut tun, einfach mal zu entspannen“

Nach Kleinenbroich sind er und seine Frau aus praktischen Gründen gezogen, von dort erreichen sie beide gut ihre Arbeitsplätze, er seinen in Köln, sie ihren gleich um die Ecke in einem Altenheim. Obwohl Ribeiro betont, in Korschenbroich alles zu haben, was er braucht – eine sichere, saubere Stadt mit hübschem Zentrum, Familie, Freunde, Natur und ein schönes Zuhause – fehlt ihm das Meer, ein richtig großer Wald, noch mehr Familie und Freunde. „Ich will definitiv zurück nach Portugal, bleibe aber aus Rücksicht gegenüber meiner Familie, die will ich nicht trennen. Daran ist meine Mutter kaputtgegangen, als sie und mein Vater 1996 zurück nach Portugal gingen“, sagt Ribeiro, dessen Traum der Lebensabend am Meer ist.