Kontrolle bei Herrenshoff: Polizei zieht Schrott-Fahrzeuge aus dem Verkehr

Korschenbroich Große Kontrolle bei Herrenshoff: Beamten entdecken viele Mängel – und erwischen Fahrer unter Drogeneinfluss.

Viel zu tun hatte die Polizei am Mittwochmorgen zwischen 7 und 10 Uhr am Ausbauende der Autobahn 44 bei Herrenshoff: Dort kontrollierten die Beamten verdächtige Fahrzeuge – und solche, die auf die Polizisten technisch keinen guten Eindruck machten. Bereits beim ersten angehaltenen Auto bewiesen die Beamten ein gutes Gespür: Der Fahrer eines Fords, den sie aus dem Verkehr zogen, schien deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht, wie die Kreispolizeibehörde mitteilt.

Weiterhin kontrollierten die Ordnungshüter mehrere Lastkraftwagen bezüglich ihrer Ladungssicherung und des technischen Zustandes. Dazu überprüften sie deren Fahrer auf ihre Verkehrstüchtigkeit, sowie das Einhalten der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Dabei fiel ein Sattelauflieger mit starken Beschädigungen an einem Reifen auf. Ferner war in der Windschutzscheibe des dazugehörigen Zugfahrzeuges ein großer Riss festzustellen. Polizeibeamte untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 43 Jahre alten Fahrer sowie den Fahrzeughalter wurden Anzeigen gefertigt. Auf sie wartet jeweils ein Punkt in der Verkehrssünderdatei und ein Bußgeld in Höhe von 180 beziehungsweise 270 Euro.