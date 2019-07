Vorfall in Korschenbroich : Polizei warnt vor Trickbetrügern

Vorfall in Korschenbroich

Korschenbroich Am Dienstagnachmittag haben sich gegen 15.20 Uhr zwei Männer unter dem Vorwand, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein, Zutritt zu einer Wohnung an der Rochusstraße verschafft.

Während ein Verdächtiger die betagte Wohnungsinhaberin laut Polizei durch "Arbeiten" in den Kellerräumen ablenkte, schlich sein Kompagnon durch die Wohnung. So konnte er offenbar ungestört nach Wertsachen suchen. Als das Duo die Wohnung, etwa 20 Minuten später, in unbekannte Richtung verlassen hatte, fehlten Schmuck und etwas Bargeld der Seniorin.