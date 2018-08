Korschenbroich: Polizei verhaftet Einbrecher

Korschenbroich Bei einer Kontrolle verhaftete die Polizei einen 28-Jährigen. Er wurde wegen Einbruchs und Diebstahls gesucht.

Am Dienstagabend überprüften Beamte der Polizeiwache Korschenbroich gegen 19 Uhr an der Straße „Im Hasseldamm“ einen jungen Mann an einem See. Dabei stellten die Ordnungshüter fest, dass gegen den 28-jährigen Korschenbroicher ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorlag. Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin fest.