Diebstähle in Korschenbroich und Kaarst Nach drei Straftaten fahndet die Polizei nach zwei Frauen

Ein weiterer Fall ereignete sich ebenfalls in Kaarst am Donnerstag, 16. März. Unter dem Vorwand eines gesundheitlichen Problems verschafften sich die beiden Frauen Zutritt in die Wohnung einer 76-Jährigen. Eine der Tatverdächtigen gab an, unter Bauchschmerzen zu leiden und die Toilette nutzen zu müssen. Die andere Frau gab an, aufgrund einer Schwangerschaft etwas trinken zu müssen. Die angeblich Schwangere verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch, während die andere Frau die Wohnung nach Wertgegenständen absuchte. Mit Bargeld und Kreditkarten verließen die beiden Tatverdächtigen die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Feldstraße in Kaarst.