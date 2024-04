Zusammenstoß in Korschenbroich Polizei sucht Zeugen und Radfahrerin nach Unfall

Nach dem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einer Pkw-Fahrerin am Freitag, 12. April, gegen 9 Uhr an der Gustav-Heinemann-Straße in Korschenbroich suchen die Ermittler der Verkehrsunfallbearbeitung im Verkehrskommissariat 1 die am Unfall beteiligte Fahrradfahrerin und Zeugen des Zusammenstoßes.