Täter flüchtig in Korschenbroich : Polizei sucht Zeugen nach drei Einbrüchen

Korschenbroich In zwei Fällen wurden die Täter von Nachbarn und Bewohnern überrascht. In Pesch wurden ein Schmuckset und eine Kaffeemaschine gestohlen.

Gleich drei Einbrüche ereigneten sich nach Angaben der Polizei am vergangenen Wochenende. Am Neersener Weg in Herrenshoff hörten aufmerksame Nachbarn am Samstag, 29. Januar, kurz vor 16 Uhr ein Scheibenklirren und verständigten die Polizei. Als der Einbrecher die Zeugen bemerkte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Mönchengladbach-Neuwerk. Zeugen beschreiben den männlichen Täter als etwa 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit schlanker Statur und schwarzen Haaren. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Steppjacke sowie eine graue Jogginghose. Der Flüchtige hatte mit einem Stein das Küchenfenster eingeschlagen und den dahinterliegenden Fenstergriff geöffnet. Ob es dem Dieb gelang, Beute zu machen, steht noch nicht fest.