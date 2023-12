Fremde Person in Korschenbroicher Gärten Polizei sucht Unkannten nach Fußspuren im Schnee

Eine männliche Person, die nach ersten Erkenntnissen als 185 Zentimeter groß, schlanke Figur, bekleidet mit schwarzer Sporthose, schwarzer Sturmhaube, dunklen Schuhen und einer grünen Jacke mit auffälligem Fellkragen beschrieben wird, hielt sich offenbar in der Nacht von Sonntag, 3. Dezember, auf Montag, 4. Dezember, in dem Garten eines Einfamilienhauses an der Straße An Heldsmühle auf. Nach Angaben der Polizei sei dies unter anderem durch Fußspuren im Schnee belegt worden.