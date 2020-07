Bahnhof Korschenbroich : Fahrradbesitzer nach versuchtem Diebstahl gesucht

Korschenbroich Ein Zeuge alarmierte die Beamten in der Nacht zum Sonntag. Am Korschenbroicher Bahnhof fanden die Polizisten einen betrunkenen 27-Jährigen und zwei Damenräder, deren Schlösser aufgebrochen worden waren.

Ein 27-Jähriger soll in Korschenbroich am Wochenende versucht haben, zwei Damenfahrräder zu stehlen. Das teilte die Polizei mit. Demnach habe der Verdächtige in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.25 Uhr versucht, die Fahrräder zu entwenden. Nach dem entsprechenden Hinweis und der Personenbeschreibung eines Zeugen konnten die Beamten am Korschenbroicher Bahnhof nicht nur die aufgebrochenen Räder, sondern auch einen 27-Jährigen auffinden, auf den die Beschreibung zutraf.