Gefunden in einem Mülleimer in Korschenbroich Polizei fragt: Wem gehören diese Damenhandtaschen?

Fast drei Monate sind vergangen, seitdem in einem Mülleimer vor der Filiale eines Kleidungsdiscounters an der Straße „An der alten Post" in Korschenbroich drei Damenhandtaschen gefunden worden waren. Wie die Polizei mitteilt, konnten die am 15. Oktober 2023 entdeckten Taschen noch niemandem zugeordnet werden.