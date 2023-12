Kriminalität in Korschenbroich Polizei sucht Besitzer von Diebesgut

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Besitzer einer Fahrradleuchte der Marke „Prophete“, einer Fahrradrückleuchte eines unbekannten Herstellers sowie eines Schaltknaufs aus Acryl mit Blumen. Die Gegenstände wurden laut Mitteilung bei der Durchsuchung eines Mannes Ende Oktober sichergestellt. Eine Zeugin hatte am Samstag, 28. Oktober, gegen 23 Uhr einen 39 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie der sich an verschiedenen Autotüren an der Straße „Am Bahnhof“ in Korschenbroich zu schaffen machte.